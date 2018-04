Toyota plaagt met Urban Cruiser

Door: BV

T

oyota plaagt het publiek in Genève met de Urban Cruiser. Dat is een compacte SUV die met het oog op de Europese consument is ontwikkeld door Franse ED²-designcenter van de constructeur. De stoere driedeurs zou de lacune die de korte RAV-4 heeft achtergelaten (van de nieuwe komt er enkel een vijfdeurs) kunnen opvullen. In Japan schuift Toyota een afgeleide van de nieuwe Daihatsu Terios in dat gaatje. Hier wordt eerder gedacht aan een telg op een aangepast Yaris-platform. Enkel de productiecapaciteit vormt een hindernis; Toyota heeft die nauwelijks op overschot.