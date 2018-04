Honda gaat FCX-concept bouwen

Door: BV

onda zegt gestaag vooruitgang te boeken in de ontwikkeling van zijn brandstofceltechnologie. Binnen drie, vier jaar zal het merk de volgende generatie van de door waterstof aangedreven FCX bouwen. Die zal qua design en techniek sterk aanleunen bij de concept die vier maanden geleden debuteerde op het Autosalon van Tokyo. Die auto viel op door een plat brandstofcelplatform. Die draagt bij tot een lager zwaartepunt wat resulteert in betere rijeigenschappen en meer ruimte voor de inzittenden. De coupé-lijn en de forse wielkasten zorgen voor een dynamische look.

Ondanks de geringe hoogte van de verticaal in de middentunnel opgestelde brandstofcellen, zijn ze voldoende sterk om een vermogen van 100kW op te wekken. De FCX-concept wordt aangedreven door drie elektromotoren: een 80 kW sterke, compacte motor voorin en een wielnaafmotor van telkens 25 kW in elk achterwiel. Tot nu toe stond de beschikbaarheid van een compacte en lichte waterstofopslag met hoge capaciteit de commerciële toepassing van brandstofcelaandrijving in de weg. Een nieuw ontwikkeld materiaal voor de waterstofopname in de tank verdubbelt de inhoud ervan. Bij een druk van 345 bar kan nu 5kg opgeslagen worden. Dat is voldoende voor een rijbereik van iets meer dan 500km.

Om een antwoord te bieden aan bevoorradingsproblemen, werkt Honda verder aan de ontwikkeling van het thuisenergiestation HES. Dat station dat op aardgas werkt, produceert waterstof voor brandstofcelauto’s, maar levert ook warm water en elektriciteit. Vergeleken met conventionele systemen ligt de CO2-uitstoot zo'n 40% lager terwijl de kosten voor elektriciteit, verwarming en autobrandstof met zowat de helft worden gereduceerd, klinkt het bij de constructeur.