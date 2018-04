Nissan Terranaut is extreme 4x4

Door: BV

p het Autosalon van Genève presenteert Nissan de Terranaut. Een studiemodel van een 4x4, gericht op reizen naar de meest extreme uithoeken van onze planeet. De Terranaut was ontwikkeld om te kunnen dienen als mobiel werkstation voor wetenschappers en avonturiers, met voldoende kwaliteit voor zowel werk als ontspanning.

Het interieur is ontwikkeld voor drie inzittenden; en bestuurder, een passagier en Őachteraan- een specialist. Die is goed voorzien en beschikt onder meer over een computerconsole, communicatiesystemen en analyse-apparatuur om te helpen bij het werk.

Om het compacte labo in te bouwen heeft de cabine aan de passagierszijde slechts één deur. Aan de bestuurderszijde werd door het in Londen gesitueerde Europese designcenter van Nissan dan weer gekozen voor tegengesteld openende portieren (zonder B-stijl). Dat moet het in- en uitladen vereenvoudigen. De instrumenten zijn rond de centraal opgestelde zetel achteraan geschikt. Die kan volledig om de as draaien om een optimale toegang tot de verschillende werkstations te garanderen. Erboven zit een koepeldak.

De 19-duims wielen van de Terranaut zijn geschoeid met speciaal door Goodyear ontwikkeld rubber. De runflat-banden gedragen zich als conventionele wegbanden wanneer de Terranaut zich op asfalt verplaatst. Door de luchtdruk aan te passen, kunnen ze zichzelf echter transformeren tot ruwe terreinbanden.