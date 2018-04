Mini Traveler komt in 2009

Door: BV

E

en productieversie van de Mini Traveler, de veelzijdige Mini-break die in september tijdens het Autosalon van Frankfurt debuteerde, hoort binnen drie jaar in de catalogus staan. Dat maakte het merk bekend op de NAIAS autoshow in Detroit, waar het merk voor de gelegenheid een op wintersport toegespitst showmodel presenteerde. De nieuwe Mini wordt een moderne interpretatie van de Traveller- en Countryman-versies uit de jaren zestig.

Mini verkocht sinds z’n introductie in 2001 wereldwijd al meer dan 700.000 wagens. In 2005 werden er voor het eerst meer dan 200.000 stuks gebouwd. Dat is een stijging van 8,7% ten opzichte van 2004. De meeste exemplaren werden verkocht in de UK (44.780), op de voet gevolgd door de VS met 40.820 stuks.