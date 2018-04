Mazda werkt aan opvolger MX-3

Door: BV

azda werkt aan een opvolger voor de compacte sportcoupé MX-3 die inmiddels al van voor de eeuwwisseling uit aanbod verdwenen is. De Kabura concept car die het merk op dit ogenblik in de VS aan het publiek toont, is daarvan de voorbode. Het model meet 4,05m in de lengte, is 1,78m breed, 1,28m hoog en beschikt over een wielbasis van 2,55m. Dat is vooral een lengte een stuk groter dan z’n illustere voorganger. Het model valt ermee tussen de huidige MX-5 en RX-8 in. Mazda wil dan ook vier inzittenden een comfortabele zitplaats bieden. Dat zijn evenwel geen vier volwassenen. In plaats van een 2+2-opstelling tekenden de ingenieur het interieur zo dat een 3+1-lay-out gecreëerd werd. Voor de passagierszetel vooraan is de boordplank diep uitgesneden. Daardoor kon die zitplaats met 15cm opschuiven en is erachter ruimte voor een volwassene. Achter de bestuurder is enkel ruimte voor een kind.

Net als bij Mazda’s MX-5 zijn het de achterwielen die de koets voortstuwen. Ze krijgen de pk’s geleverd door een 2.0l viercilinder zestienklepsmotor, gekoppeld aan een handmatig te bedienen zesversnellingsbak. Vooraan bestaat de ophanging uit een systeem met dubbele wishbones en is de 19-duims velg voorzien van 245/35-rubber. Achteraan is de bandenmaat identiek, maar zit ze rond een 20-duimsvelg. De achterwielophanging is van het type multi-link.