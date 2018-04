Ford Reflex is hybride sportwagen

Door: BV

F

ord presenteert in Detroit een stijlstudie voor een compacte sportwagen; Reflex genaamd. De compacte 2+12-zitter heeft een gespierd koetswerk dat enkele retro-trekken combineert met moderne accenten. Bijna buiten proportie grote 20-duims velgen versterken de indruk van dynamisme, ook als het model stilstaat.

De portieren, zelf niet van de kleinste, scharnieren achteraan in het dak. Het interieur heeft vier individuele zitplaatsen, waarvan de voorste diep uitgesneden kuipzetels zijn. Achteraan kan je kinderen laten plaatsnemen omdat de zetel deelbaar is. De zitplaats voor één volwassene wordt dan omgetoverd tot twee kinderzitjes. Lastig detail; de kleintjes zitten dan met hun aangezicht achteruit, buiten het gezichtsveld van inzittenden vooraan. Geen nood echter; Ford monteert camera’s die het beeld doorspelen naar de middenconsole. Nog een aardigheidje; in het dak zijn zonnecellen ingewerkt. De energieopbrengst daarvan wordt gebruikt om de airco aan te sturen. Ook als de wagen geparkeerd staat.

De hybride-aandrijflijn bestaat uit een kleine dieselkrachtbron (waarover niet meer details gegeven worden) die de voorwielen aandrijft en een elektromotor die autonoom zorgt voor de aandrijving van de achterwielen. De energie wordt opgeslagen in een lithium-ion batterij. De gangwissel is van het sequentiële type, heeft zes verzetten en wordt bediend via schakelpeddels aan het stuurwiel. Prestaties geeft Ford niet, maar het merk heeft het wel over een verbruiksgemiddelde; de Reflex komt desgewenst met 4 liter 100km ver.