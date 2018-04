Meer over de Volvo C30

Door: BV

V

olvo heeft meer gegevens vrijgegeven over de C30 Design Concept die het merk volgende week in Detroit presenteert. Op de aankleding en enkele details na gaat het om de productieversie van een compacte tweedeurs. Het definitieve model zal debuteren op het Autosalon van Parijs, in september van dit jaar, en gebouwd worden in de productievestiging in Gent. Volvo wil met de C30 vooral jonge, dynamische klanten aantrekken.

De neus van de C30 Design Concept oogt dynamisch met hoekige koplampen en een lage, brede grille. In profiel zijn de dalende daklijn en de opvallende wielkasten prominent. De achterkant werd bedacht met hoefijzervormige achterlichten die de auto een specifieke, herkenbare uitstraling moeten geven, en een grote glazen deur. Die zagen we eerder al op de Volvo P1800 ES en de Safety Concept Car. De C30 meet 424cm in de lengte en is daarmee 23cm korter dan de S40. Hij is wel iets breder (178cm). Onder de kap zit een 2,4l turbo benzinemotor die 260pk levert bij 5.500t/min en is goed voor een maximumkoppel 350Nm. Het model sprint in 6 seconden naar 100km/u en heeft een begrensde topsnelheid van 250km/u. Het studiemodel staat op Pirelli Corsa 225/35 R19-banden rond 19-inch lichtmetalen velgen.

Het interieur versterkt het sportieve karakter. Voorin vinden we twee losse voorzetels die door de zwevende middenconsole van elkaar gescheiden worden. De achterzetels zijn iets naar het midden geplaatst zodat de passagiers naast behoorlijk wat ruimte om zich heen ook een goed zicht naar voren hebben. De bagageruimte is bedoeld voor het vervoeren van alledaagse spullen, maar de achterstoelen zijn neerklapbaar om een grotere kofferinhoud te creëren.