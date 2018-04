Chrysler Imperial: Rolls-Royce achterna

Door: BV

C

hrysler gaat Roll-Royce achterna; op het Autosalon van Detroit presenteert het merk de Imperial. Dat studiemodel vertoont opvallend veel gelijkenissen met de Phantom van de Britse luxeconstructeur. De snuit wordt gedomineerd door dubbele ronde lichten die een imposante grille flankeren. Ook de vorm van de achtervleugels is herkenbaar, en net als bij het origineel zijn de voor- en achterportieren tegengesteld georiënteerd. Het interieur biedt plaats aan vier inzittenden en is uitgevoerd in beige en donkerbruin leder.

Het onderstel en de aandrijflijn zijn afkomstig van de Chrysler 300C. De naam Imperial komt ook uit eigen rangen; al sinds de jaren ’30 prijkte de aanduiding op de meest luxueuze modellen van het merk. De laatste keer was in de jaren ’80.