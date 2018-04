Vierdeurs van Aston Martin

Door: BV

A

ston Martin denkt al langer aan een sportieve vierdeurs. Die moet het opnemen tegen modellen als de Porsche Panamera, die in 2009 op de markt komt, de Bentley Contintal Flying Spur, de Maserati Quattroporte en de topuitvoering van Mercedes’ CLS. In Detroit laat Aston Martin voor het eerst zien hoe de berline er uit zal zien. Op het naamkaartje prijkt Rapide. Een naam die Aston leent bij de Lagonda Rapide; een vierdeurs die het merk tussen 1961 en 1964 in de catalogus had.

Officieel is de Rapide nog een studiemodel, maar algemeen wordt aangenomen dat het model in 2008 van de band kan rollen. Het onderstel van de 5m lange en 1,9ton zware bolide is gebaseerd op het VH-platform. Dat doet ook al dienst voor de DB9 en de recent geïntroduceerde V8 Vantage. Onder de kap zit een geëvolueerde V12 uit de DB9.