Mini overtreft stoutste verwachtingen

n de Mini-fabriek in het Engelse Oxford is men er tijdens één van de laatste productieshiften van 2005 in geslaagd de 200.000ste wagen te bouwen. Daarmee zijn in 2005 dubbel zo veel Mini’s gebouwd dan eigenaar BMW bij de introductie in 2001 had verwacht. De Duitsers mikten toen op een maximale jaarlijkse afzet van 100.000 stuks.

Nummer 200.000 dit jaar is de 766.290ste Mini sinds de productiestart. De witte Mini Cooper S Cabrio is bestemd voor de Australische markt. Om de productie aan de vraag te laten voldoen investeerde BMW tussen 2000 en 2004 al 280 miljoen pond in de enige Mini-fabriek. Tegen 2007 wordt nog eens 100 miljoen pond extra in de instelling gepompt.

In 2006 verwacht BMW voor het eerst sinds de lancering van het merk, een lichte productiedaling. Dat is te wijten aan de nakende introductie van nieuwe varianten, wat steeds voor een tijdelijke verkoopsdip zorgt, en werken in de productiefaciliteit. Zo wordt het eindejaarsverlof van de fabriek wegens werken al verlengd tot 13 januari.