Morgan komt met vierzitter

Door: BV

D

e Britse ambachtelijke sportwagenbouwer Morgan komt op het Autosalon van Genève met een vierzitter op basis van z’n Roadster. Eerder had de constructeur al een weinig gesmaakte vierpersoonsversie van het icoon in de catalogus staan. Dit maal zijn de wijzigingen grondiger en wordt vooral -dankzij een nieuw cabriodak- een elegantere daklijn gecreëerd. Onder de kap komt een 145pk sterke tweeliter of een 3.0 V6 die 223pk sterk is. Deze laatste is ook in de Roadster beschikbaar. Exacte gegevens geeft het bedrijf in maart vrij.