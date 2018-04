Kia Soul Concept

Door: BV

ia Motors heeft een schets vrijgegeven van de “Soul” concept, die het merk op het Autosalon van Detroit zal presenteren. Dat is een cross-over, met zowel elementen van een SUV als van meer conventionele koetswerkvormen en een sportieve look. Kia bouwt met het model verder op de Mesa die een jaar eerder op dezelfde beurs het levenslicht zag.

De koets krijgt een panoramische voorruit, gespierde wielbogen, stijlvolle koplampen en een aflopende daklijn. Door dat alles heeft het model volgens de constructeur een atletische houding die vooral mensen met een actieve levensstijl moet aanspreken. Ondanks de compacte afmetingen, belooft de autobouwer veel binnenruimte met onder meer een moduleerbare bagageruimte. Daarin is alvast een lade voorzien die natte of vuile items afschermt van de rest van het interieur. Meer details volgen in januari.