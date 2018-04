Rinspeed met zaZen naar Genève

Door: BV

lk jaar pakt Rinspeed op het Autosalon van Genève uit met een opvallende creatie. Die is niet zelden op een Porsche Őeen specialiteit van de Zwitserse veredelaar- gebaseerd. Dit maal is het een Porsche 997 Carrera S die grondig wordt hervormd. Het pronkstuk van de zaZen is de ééndelige polycarbonaat “Makrolon” dakconstructie. De organisch vormgegeven dakkoepel is een creatie van de chemiereus Bayer. In regel is het dak transparant, maar de bestuurder kan door eenvoudigweg op een knop te drukken, de cockpit aan het zicht onttrekken. Het materiaal wordt dan ondoorzichtig. Dezelfde technologie wordt in het interieur, dat door oranje tinten wordt gedomineerd, toegepast om niet essentiële informatie in het instrumentenbord uit te schakelen. Het zitmeubilair heeft eveneens een glasachtige doorzichtige frame.

Het koetswerk is uitgevoerd in een mineraalwitte kleur. In de lak zitten miljoenen miniscule Swarovski-kristallen verwerkt. Rinspeed beweert alles te hebben beperkt tot het meest essentiële. Dat weerhield de Zwitsers er evenwel niet van aardigheidjes als een holografisch remlicht te installeren. Meer details volgen in februari.