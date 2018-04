Subaru-tuner Prodrive bouwt concept car

Door: BV

et kriebelt bij Prodrive, dat onder meer race-Subaru’s en Aston Martins prepareert. Op de Autosport International Fair in het Britse Birmingham stelt de tuner immers een geheel eigen model voor. Heel wat van de organen werden bij de door Prodrive opgewerkte Subaru Impreza’s geleend. De tweezitter leent de turbomotor en de aandrijflijn van de Impreza STI. De P2, want zo heet de creatie, moet dankzij de zwaar opgedreven motor en de lichtgewicht constructie, een pk/gewichtsverhouding van 350pk per ton laten optekenen.

Het koetswerk werd getekend door Peter Stevens, die eerder al de lijnen voor de MG XPower vastlegde. Productieplannen zijn er voorlopig niet.