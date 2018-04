Honda brengt Acura naar Japan

Door: BV

H

onda heeft plannen om z’n luxemerk Acura in Japan te introduceren. Net als Lexus bij Toyota of Infiniti bij Nissan, zal het aanbod bestaan uitsluitend over hoger gepositioneerde producten bestaan. De marktintroductie is voorzien voor de herfst van 2008. Honda hoopt tegen dan een net met 100 exclusieve dealers klaar te hebben. Op de Japanse thuismarkt zijn er ook nog 2.400 Honda-verdelers.

De introductie van het luxemerk, dat in 1986 speciaal voor de Amerikaanse markt werd bedacht, moet Honda dichter bij het verkoopsobjectief van 800.000 voertuigen per jaar brengen. Plannen om het merk in de nabije toekomst naar Europa te brengen, heeft het bedrijf niet. De Acura Legend steekt volgend jaar wel de Atlantische Oceaan over. Dat model (foto) komt als nieuwe Honda Legend in de catalogus.