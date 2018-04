Officieel: de nieuwe Mercedes GL

Door: BV

M

ercedes heeft nu ook de eerste officiële gegevens van de nieuwe GL-Klasse vrijgegeven. De nieuwe terreinwagen moest de opvolger worden van de G-Klasse die al meer dan een kwarteeuw in de catalogus staat, maar dat iconische model mag nog tot ten minste 2009 naast de nieuwe variant in de catalogus staan. De nieuweling staat op een aangepast ML-onderstel en zal in het terreinwagenaanbod van de constructeur het hoogste schavot bestijgen. De koets is met een lengte van 5088mm, een breedte van 1920mm en een hoogte van 1840mm eerder fors bemeten. Aan boord is dan ook ruimte voor zeven inzittenden.

Binnenin belooft Mercedes verfijnde materialen en een riant plaatsaanbod. Zelfs de passagiers op de derde zitrij moeten nog steeds beroep kunnen doen op een zitruimte (de afstand tussen de rugleuningen van de tweede en derde zitrij) van 815mm en een hoofdruimte van 979mm. Wanneer niet alle zitplaatsen ingenomen worden, kunnen de stoelen achterin met een druk op de knop neergeklapt worden. Dan ontstaat een vlakke laadvloer en een bagageruimte van 1.240l. Ook de tweede zitrij kan opgeklapt worden. In die configuratie ontstaat een nuttige laadlengte van 2,13m en zwelt het laadvolume zelfs tot 2.300l. Alle exemplaren zullen standaard voorzien zijn van automatische airco, op de modellen met een V8-motor zal die over verschillende temperatuurszones beschikken. Mercedes haalt nog andere uitrustingsmogelijkheden aan als imitatieleder en een panoramisch glazen dak.

Omdat deze GL gebaseerd is op de recent vernieuwde ML, beschikt de terreinvreter over een zelfdragend koetswerk, eerder dan over een ladderchassis. Dat is bevorderlijk voor de passieve veiligheid. Vanzelfsprekend maken zes plofkussens, actieve hoofdsteunen, driepuntsgordels op de zeven zitplaatsen en een heel arsenaal elektronische hulpmiddelen deel uit van de basisuitrusting.

De GL wordt standaard voorzien van een permanente vierwielaandrijving en een adaptieve luchtophanging. Een systeem dat voor het overwinnen van hindernissen vooral heil zoekt in elektronica. Wie liever een degelijke, mechanische oplossing heeft, plukt het Offroad Pro-pakket uit de optielijst. Dat omvat een tweetraps tussendifferentieel met terreinversnelling, differentieelsloten tot 100% voor de tussenbak en de achterbrug en een ophanging die aan moeilijke gebruiksomstandigheden is aangepast. Onder de kap komen van meet af aan twee dieselmotoren; een 224pk sterke V6 voor de GL 320 CDI en een 306pk (en 700Nm) sterke V8 voor de GL 420 CDI. De benzineslurpers van dienst zijn een nieuw ontwikkelde 4,6l met 340pk (voor de GL 450) en de in de nieuwe S-Klasse geïntroduceerde 5,5l met 388pk voor de GL 500. Alle motoren worden aan de 7G-Tronic zeventrapsautomaat gekoppeld.

De nieuwe GL zal in januari debuteren in Detroit. Het model wordt eerst in de VS, dat naar verwachting voor 70% van de afzet zal instaan, op de markt gebracht. De lancering is er gepland in de lente van dit jaar. In september maakt de GL de oversteek naar Europa. Ook letterlijk, want Mercedes bouwt de grote terreinwagen in haar productievestiging in Tuscaloosa. Daar worden ook de ML en R-Klasse geassembleerd.