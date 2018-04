Ascari A10 wordt 350km/u snel

Door: BV

et Britse sportwagenmerk Ascari dat eerder de KZ1 op de markt bracht, werkt aan een nieuwe versie. Die is gebaseerd op een Spaanse Ascari die in de GT race-klasse uitkomt. De nieuweling, A10 gedoopt, zal net als de KZ1 geheel met de hand gebouwd worden in het Britse Banbury. De oplage is gelimiteerd op exact 50 stuks, die voor 350.000 Britse Ponden van eigenaar wisselen.

Het motorblok -een V8 met een inhoud van 5 liter- levert 600pk. De krachtbron wordt standaard gekoppeld aan een handbediende zesbak, maar een sequentiële versnellingsbak kan op aanvraag. Het koetswerk bestaat uit zes carbon koetswerkpanelen en onderscheidt zich door de grote achtervleugel en de koplampen van de KZ1. Het leeggewicht blijft beperkt tot 1.280kg. Ascari communiceert geen acceleratietijden, maar vermeldt wel een indicatieve topsnelheid van 350km/u.