Meer pk en facelift voor Nissan 350Z

issan neemt de 350Z en de bijhorende Roadster onder handen. De uiterlijke wijzigingen blijven beperkt, de liefhebbers zullen vooral het surplus aan vermogen weten te appreciëren.

De koets van de opgefriste variant zal herkenbaar zijn aan de lichtunits. Vooraan zijn nieuwe complexe lichtblokken ontwikkeld achter helder afdekglas en achteraan doen LEDs hun intrede. Het vijfspaaks lichtmetaal is nieuw en de er zijn twee nieuwe koetswerktinten. Aan de binnenzijde is het gebruik van zachtere materialen, die het interieur aangenamer doen aanvoelen en beter ogen, de grootste nieuwigheid. Het instrumentarium is aangepast voor een verbeterde afleesbaarheid, enkele knopjes verhuizen naar een ergonomisch meer uitgekiende plaats en de positie van de versnellingspook is gewijzigd.

De krachtbron erft het vermogen van de eerder gelanceerde GT4-uitvoering. Die levert 300 in plaats van 280pk. De 3,5l zescilinder vraagt wel 200 omwentelingen meer dan voorheen om dat te bereiken; 6.400 in plaats van 6.200t/min. Het koppel loopt terug van 363Nm naar 353Nm, maar is over een breder toerentalgebied beschikbaar. De coupé is voortaan één tiende sneller aan 100km/u (5,8sec). De Roadster vraagt een halve tel meer. De topsnelheid van beide exemplaren blijft gehandhaafd op 250km/u.