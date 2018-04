Mitsubishi met twee nieuwtjes in Detroit

Door: BV



itsubishi zal op de NAIAS Őde North American International Auto Show- die in januari in Detroit gehouden wordt, twee nieuwigheden voorstellen. Op basis van de nieuwe Eclipse Coupé, die enkel via alternatieve kanalen Europa insijpelt, bouwde de Amerikaanse Mitsubishi-afdeling een dakloze versie. De open 2+2, voorzien van een traditionele stoffen afdekkap, zou er snel op de markt kunnen komen.

Met de Concept-CT MIEV trekt de constructeur weer een blik toekomstplannen open. Het compacte model (B-segment) is opgevat als een kleine auto voor dagelijks gebruik. Het is een hybride die een traditionele benzinemotor combineert met Mitsubishi’s MIEV-technology (Mitsubishi In wheel Elektric Vehicle). De vier wielen worden aangedreven door elektromotoren die in het wiel zijn ingewerkt. De technologie heeft als voordeel dat ze sowieso toelaat elk wiel afzonderlijk aan te sturen en dat de innovatie weinig ruimte inneemt. Anderzijds verhoogt het onafgeveerde gewicht aanzienlijk.