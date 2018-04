Designwedstrijd LA Autoshow

Door: BV

oor de jaarlijkse ontwerpwedstrijd op de LA Autoshow, die op 5 januari de deuren opent, lieten dit maal 10 fabrikanten zich warm maken. Het gaat om Audi, GMC, Honda, Hyundai, Kia, Maybach, Mercedes, Mitsubishi, Scion en smart.

Audi duikt z’n eigen geschiedenis in en levert een moderne interpretatie af van de ultragestroomlijnde modellen die AutoUnion in de jaren dertig produceerde. De langgerekte bolide krijgt een doorschijnende motorafdekking en sterk geprofileerde achtervleugels. GMC zette z’n West Coast Advanced Design Studio aan het werk en bedacht de PAD; een futuristische woonwagen die wordt aangedreven door een diesel-hybridemotor. Een krachtbron die niet alleen het vermogen om te rijden levert, maar ook het water verwarmt en de netspanning aan boord levert. Andere eigenaardigheden zijn de transparante koetswerkdelen, de grote glazen achterruit en de dubbele stuur-as achteraan het voertuig.

Bij Honda had men het moeilijk om te kiezen en ging men dan maar voor een thematische aanpak, waarbij elke ontwerper z’n hersenspinsel in een filmkader presenteert. Er is een bus, een sportwagen die zich tot een jacuzzi laat omtoveren, een model dat ontwikkeld is om over files heen te rijden, een driewieler die zelfs kan zeilen en een blusvoertuig. Hyundai houdt het bescheidener en inspireerde de Gator op de in de VS nog steeds zeer populair dragsters. De Gator beschikt echter niet over een benzineverslindende motor. Onder de lange snuit zitten waterstoftanks die stroom leveren voor de op de achteras ingebouwde elektromotoren. Sturen gebeurd met een knuppel. Voor Kia tekende datzelfde Hyundai-Kia America Design Center een supersportwagen die evenwel ook door elektromotoren op de achterwielen wordt aangedreven.

Maybach toont met de California Gourmet Tourer een rijdende eetkamer. Het voertuig hoort de passagiers via GPS volautomatisch naar hun bestemming te rijden. Ondertussen kunnen ze van de maaltijd genieten. Aan boord zijn onder meer een koelkast, Espresso-machine en een geklimatiseerd wijnrek. Mercedes zoekt het dan weer in extremenij De Mojave Runner is een opsporings- en reddingsvoertuig dat in de moeilijkste omstandigheden kan functioneren. Het wordt aangedreven door een V8 middenmotor Őhybride uiteraard- en heeft onder meer een nachtkijker, radar en GPS aan boord.

Mitsubishi houdt het op een voor showmodellen dankbaar concept; dat van de sportieve tweezitter. De schetsen onthullen het Mitsubishi Roadster Concept als een 2+2 (de noodzitplaatsen klappen open) met afneembaar dak. De theoretische krachtbron is alweer van het hybride type. Mitsubishi noemt voor het papieren model zelfs vermogens; 280pk en een trekkracht van 360Nm. In moeilijke omstandigheden worden de vier wielen aangedreven. De jonge Toyota-dochter Scion toont een sportieve, lage monovolume die zich vooral onderscheidt door de manier waarop de toegang tot het interieur geregeld is. De grote portieren kunnen zowel kantelen als schuiven en opbergvakken zijn bereikbaar via luiken in de flanken. Smart volgt het voorbeeld van grote broer Mercedes, zij het iets bescheidener. Hun Rescue Vehicle is bedoeld voor de Californische stranden. In de natuurlijke Baywatch-biotoop ontpopt het model zich als een veelzijdige strandbuggy. De smart wordt als een quad bestuurd.