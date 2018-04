Cup-versies van Lotus Exige

Door: BV

otus brengt van de Exige twee Cup-versies op de markt. De Cup Exige en Cup Exige 240 zijn straatlegale modellen met een uitrusting die evenwel op circuitgebruik is afgestemd. Ze krijgen standaard een aangepaste koppeling, sportuitlaat, instelbare ophanging, een limited slip differentieel en een blussysteem. Voor de veiligheid worden af-fabriek een rolkooi en bevestigingspunten voor een veiligheidsharnas voorzien. Onder de kap van de Cup Exige zit een 1.8l benzinemotor die 190pk en 181Nm levert. De Exige 240 heeft hetzelfde blok, maar dat wordt door een supercharger en een intercooler aangejaagd en is daardoor 243pk en 236Nm sterk.

De pluimgewichten zetten indrukwekkende tijden neer. De atmosferische versie haalt 100km/u in 5,2 seconden en is 237km/u snel. De geblazen 240 doet 4,5 tellen over de sprint en krijgt 250 op de teller.