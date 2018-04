Mercedes R-Klasse naar Europese smaak

Door: BV

ercedes presenteerde de R-Klasse eerder al voor de Amerikaanse markt. Nu zijn ook de gegevens voor het Europese model -dat vooral bescheidener afmetingen heeft- bekend. De wielbasis werd voor het Oude contintent ingekort van 3,21 naar 2,98m, al blijft de lange versie hier ook optioneel aanstipbaar. Aan het cross-over principe van deze ‘Grand Sports Tourer’ werd uiteraard niet geraakt. Mercedes wil de klanten net als in de VS ronselen met een dynamisch ogende koets, een bijzonder ruim interieur en het hoogste comfort voor de zes inzittenden. Met de afmetingen van een luxeberline (een lengte van 4922 of 5157mm voor de korte, dan wel de lange variant) kreeg de R-Klasse een interieur dat naar dat van een monovolume neigt. Op drie zetelrijen kunnen zes inzittenden plaatsnemen. Die beschikken allemaal over een individuele zetel en een raam, wat claustrofobische gevoelens onderdrukt. Mercedes drukt er ook op dat de bewegingsvrijheid nagenoeg identiek is aan die van de betere limousines. De afstand tussen de eerste en de tweede rij bedraagt 860 of 920mm, de knieruimte bedraagt 119 en 175mm en de hoofdruimte achterin is tot 1514mm groot. De vier achterzetels zijn afzonderlijk neerklapbaar om de laadruimte uit te breiden. De korte variant slikt maximaal 1950l bagage. De versie met lange wielbasis kan zelfs 2385l laden.

Het design druk evenwicht en dynamisch karakter uit. Het front wordt zoals steeds gedomineerd door de typische grille met horizontale lamellen. Het dynamische silhouet is te danken aan de gebogen daklijn. Dat levert een spanningsveld op tussen A- en D-stijl en levert een coupé-achtige lijn op. Een soortgelijk lijnenspel pasten de ontwerpers eerder toe voor de B-Klasse.

Het motorenpalet waaiert van 224 tot 306pk. De V8 onder de kap van de R 500 heeft evenwel nog steeds 6,9 tellen nodig om het minstens 2,1 ton zware gevaarte naar 100km/u te stuwen. Een top van 245km/u maakt zelfs de begrenzer overbodig. De R 320 CDI moet het vooral van de tussenspurtjes hebben dankzij een riant motorkoppel van 510Nm. De sprint neemt 8,8 tellen in beslag en de topsnelheid werd afgeklokt op 222km/u. De R 350 zescilinder benzinemotor gaat door tot 230km/u en weet de kaap van 100 na 8,3 tellen te ronden. De verbruiksgemiddeldes schommelen van 13,3l/100km voor de V8 tot een zeer redelijke 9,3l voor de diesel. De R 350 zit er tussenin. In alle omstandigheden koppelt Mercedes het blok aan de 7G-Tronic zeventrapsautomaat. Andere standaarduitrusting omvat permanente vierwielaandrijving en een luchtophanging op de achteras. De Airmatic luchtophanging met adaptieve schokdemping is in de lange optielijst terug te vinden.