Mercedes bouwt E 4Matic voortaan zelf

e wisten het eerder al te melden; Mercedes houdt de G-Klasse oerterreinwagen die al 26 jaar de catalogus siert nog ten minste enkele jaren in productie. Het model loopt in het Oostenrijkse Graz, bij de firma Magna Steyr, van de band. Dat bedrijf staat sinds 1996 ook in voor de vierwielaangedreven Mercedes E-Klasses (4Matic), maar die samenwerking komt te vervallen. Vanaf begin 2007 zal Mercedes de E met integraalaandrijving samenstellen in z’n hoofdfabriek te Sindelfingen. Door de G nog een tijd in productie te houden, en het product zelfs te blijven doorontwikkelen, is er voor beide partners een acceptabele oplossing gevonden, meent men bij DaimlerChrysler.