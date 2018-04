VW Phaeton op de schop

Door: BV

W haalt de Phaeton vanaf volgende zomer in de VS uit de rekken. Het model presteert ondermaats en daarom wordt het alvast van de Amerikaanse markt teruggetrokken. Van de luxelimousine werden afgelopen jaar geen 8.000 stuks geproduceerd. De oorspronkelijke prognose stond op 20.000 jaarlijkse eenheden. In de VS werden dit jaar slechts 700 bestelbonnen getekend. Te weinig om de hoge marketingkost te dekken. VW zal zich verder concentreren op de Amerikaanse succesnummers; de New Beetle, Jetta en Passat. De Touareg is wél een succesnummer. De Phaeton wordt niet helemaal afgeschoten. VW plant in 2007 een eerste generatiewissel. Het concern spreekt ook al een tijd over een model dat de leemte tussen de Passat en de Phaeton moet opvullen.