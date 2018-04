Nieuwe snit voor Opel Meriva

Door: BV

pel’s compacte monovolume Őde Meriva- wordt getrakteerd op een modernere snit, nieuwe motoren en een uitgebreidere uitrusting. Het model is pas sinds mei 2003 op de markt en wist in die tijd ruim een half miljoen klanten te overtuigen. De nieuweling debuteert op 3 december op het Autosalon van Bologna en wordt in februari bij uw plaatselijke Opel-boer verwacht.

De uiterlijke wijzigingen zijn niet ingrijpend, maar werken de beginnende kraaienpootjes weg. Zo zijn de bumperschilden hertekend en is er een nieuwe grille, met brede verchroomde dwarsspijl. De centrale luchtdoorstroomopening is groter en wordt geflankeerd door twee extra (sier-)luchtinlaten. Ook de ronde mistlichten zijn nieuw. Achteraan zijn de lichtunits donkerder getint en doet een chroomstrip op de kofferklep z’n intrede. Het interieur werd niet vergeten; het instrumentarium werd opnieuw langs de design-afdeling gestuurd en Opel koos ook een nieuwe bekleding met modernere motieven en kleuren. De decorstrips werden aangepast en chroomaccenten her en der moeten voor een meer stijlvolle uitstraling zorgen.

Bij de motoren doet een 1.3 CDTI van 75pk z’n intrede. De kleine diesel neemt genoegen met 5 liter per 100km en stuwt de monovolume desgewenst naar een topsnelheid van 157km/u. De tweede nieuwigheid is een 1.6l benzinedrinker. Die krachtbron levert met 105pk slechts 5 paarden meer dan de 1.6l die hij vervangt maar is met een verbruiksgemiddelde van 6,7l/100km wel 6% zuiniger dan zijn voorganger. De uitrusting wordt opgewaardeerd met -optionele- bocht- en hoekverlichting. Daarmee is het de eerste auto in z’ n segment die met dat snufje uitgerust kan worden. Een elektrisch ontgrendelbare achterklep wordt aan de lijst standaarduitrusting toegevoegd.

Het prijskaartje begint bij € 14.500 voor de 1.4 benzine met 90pk. De vernieuwde 1.6 moet € 16.000 opleveren. Een 1.8 met 125pk kost amper € 250 meer. Dieselen kan met de hierboven beschreven 1.3 voor ten minste € 15.900. De 1.7 CDTi levert 100pk vanaf € 16.900.