Strafste Mini met John Cooper GT Kit

fgelopen weekend stelde Mini tijdens de Mini United meeting een speciale editie van de Mini Cooper S voor. Het model wordt door John Cooper Works onder handen genomen en is lichter én krachtiger dan eender welk exemplaar dat de huistuner tot op heden onder handen nam. Exact 2.000 stuks zullen, dankzij een aangepaste compressor, 218pk en 245Nm leveren. De 1.6l viercilinder haalt dus een vermogensopbrengst van 136pk per liter! De Cooper S John Cooper Works GT Őeen mond vol- krijgt een sperdifferentieel voor een betere tractie in de bochten en een opgewaardeerd remsysteem en onderstel. Componenten die al bij John Cooper Works te koop waren.

De extreme Mini weegt 40kg minder dan een normale Cooper S. Dat is het gewicht dat de airco, achterbank en geluidsisolatie op de weegschaal legden. Het uitvoeren van de dwarsbalken in aluminium in plaats van zwaarder staal draagt ook bij tot de gewichtsbesparing. Overigens hoef je de airco niet speciaal te missen. Wie die niet wil opgeven, moet het alleen melden. Een prijsverschil is er niet.

De speciale uitgave is opvallend aangekleed met een specifiek spuitschema (met een specifieke grijstint voor de koets, een zilvergrijs dak en rode spiegels), aparte striping en in het oog springend 18-duims lichtmetaal. De koetswerkkit omvat een nieuwe voor- en achterbumper, zijskirts, een eigenzinnige dakspoiler en zelfs een aangepaste bodemplaat. Het interieur wordt op onder meer Recaro zitmeubilair getrakteerd. De prijs is nog niet bekend.