Ford doet dak af GT

p de SEMA-autoshow, ’s werelds grootste beurs voor tuning en toebehoren, doet Ford het dak van de GT. De GTX1, zoals het showmodel werd gedoopt, neemt het ontwerp van de sportwagen over. Enkel het imposante afdekpaneel voor de V8 werd gewijzigd. De roadster krijgt achter beide zitplaatsen een uit de kluiten gewassen welving die de luchtstroom optimaliseert en -vooral- bij een koprol de nodige bescherming moet garanderen. De V8 motor is ertussen zichtbaar door een in tweeën gedeeld plexiglazen paneel. Ford geeft pas kort voor de opening in November meer details vrij.