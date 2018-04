Alpina B6 klopt BMW M6

Door: BV

lpina tekent al jaren voor enkele van de meest extreme BMW’s. De nieuwste B6, gebaseerd op de 6-Reeks en verkrijgbaar als Coupé en Cabriolet, heeft aan een 4,4l V8 voldoende om de vijfliter V10 van de M6 het nakijken te geven. De BMW-krachtbron levert 507pk en 520Nm. De door Alpina opgekittelde achtcilinder braakt 500pk uit, maar heeft een maximale trekkracht van 700Nm. De Alpina B6 Coupé spurt naar 100km/u in 4,6 tellen; exact even snel als de M6. De open variant heeft drie tienden extra nodig. Omdat de tuner de begrenzer omzeilt is het pas bij 310 (Cabrio) of 315km/u (Coupé) uit met de pret.

Het vermogen wordt zoals steeds aan de buitenzijde onderlijnd met een koetswerkkit en het typische Alpina-lichtmetaal. Aan de binnenzijde maken hoogwaardig leder en diepglans houtaccenten de dienst uit.