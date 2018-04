Lelijk eendje: SsangYong Actyon

Door: BV

H

et Koreaanse SsangYong heeft op de thuismarkt een nieuwe cross-over gelanceerd; de Actyon. Het model houdt het midden tussen een SUV en een meer conventionele vijfdeurs. De daklijn is dynamisch vormgegeven, maar de bodemvrijheid is gelijkaardig met die van menig softroader. De autobouwer is daarmee één van de eerste om een voertuig in dit segment op de markt te brengen.

De Actyon krijgt een onderstel met dubbele bovenliggende driehoeken aan de voorzijde en een multilink-achteras. Tussen de voorwielen legt het merkt een direct ingespoten tweeliter dieselmotor die dik 140 paarden en 310Nm levert. Standaard zorgt een handgeroerde gangwissel voor de overbrenging, maar een automaat zal ook verkrijgbaar zijn.

De vormgeving van de flanken en de achterzijde zullen de Westerse consument niet afschrikken, maar de neus lijkt enkel voor de Koreaanse smaak ontworpen. De barokke vormgeving vertoont gelijkenissen met die van de Rodius. Die is ook op de Belgische markt verkrijgbaar, maar de grote monovolume wist nog nauwelijks klanten te lokken.