Fenomenon Stratos Competizione

Door: BV

H

et jonge Britse stijlhuis Fenomenon blijft zich maar in de kijker werken met z’n moderne interpretatie van de Stratos. Na een gesloten versie -één van de verassingen op het Autosalon van Genève in maart van dit jaar- en de open uitvoering in Frankfurt, neemt het bureau nu ook deel aan het Salon van Tokyo. Om origineel uit de hoek te komen wordt het product ditmaal als een rallywagen opgetooid. De vleugeldeuren zijn van wedstrijdnummers voorzien, in het dak zitten luchtdoorstroomopeningen en er zijn meer vleugels voor een geoptimaliseerde aërodynamica. Extra lichtunits zijn, geheel in de stijl van de legendarische Lancia Stratos van weleer, in de neus ingewerkt. Het spuitschema vertoont overeenkomsten met de kleuren van een bekend sigarettenmerk, destijds één van de sponsoren van de Lancia Stratos in de rallycompetitie.

Net als bij de andere voorgestelde producten wordt deze Stratos aangedreven door een 425pk en 373Nm sterke V8 van Ferrari-origine. Een sequentiële zesbak versluist het vermogen naar de aangedreven achterwielen. Aan de afmetingen wijzigde niets. Het grotendeels uit carbon opgetrokken koetswerk is nog steeds 3,93m lang, 1,94m breed en 1,25m en biedt plaats aan twee personen. Het weegt slechts 950kg. Fenomenon heeft geen banden met Lancia, maar wist de rechten op de naam Stratos op de kop te tikken. Het stijlhuis is naarstig op zoek naar budgetten en hoopt de supersportwagen in productie te kunnen nemen.