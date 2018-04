Audi S8 met Lamborghini V10

Door: BV

A

udi heeft nu toch beslist met een Super A8 op de markt te komen. De absolute topper uit het gamma van de lichtgewicht luxelimousine krijgt een 5,2l grote V10 onder de kap. Die maakt al het mooie weer in de Lamborghini Gallardo. De atmosferische krachtbron is voorzien van directe brandstofinjectie (FSI) en heeft 450 paarden en 540Nm koppel in de voorraadkamer staan. De krachtbron wordt in de S8 gepaard aan een Tiptronic zestrapsautomaat en de gekende quattro aandrijflijn die het koppel over de vier wielen verdeelt. De combinatie weegt slechts 1.940kg en haalt 100km/u vanuit stilstand na 5,1 tellen. De topsnelheid bedraagt 250km/u, maar enkel omdat de elektronica dan de voet achter de deur zet.

Om het geweld in te tomen monteert Audi standaard een 18-duims remsysteem op de S8. Een keramisch remsysteem dat nog sterker uit de hoek komt, valt uit de optielijst te plukken. Het contact met het wegdek wordt verzekerd door een specifiek afgestelde luchtophanging. Op het einde van de ophangingsarmen zit 20-duims lichtmetaal, voorzien van 265/30-rubber. De koetswerkaanpassingen zijn zoals bij alle S-versies die het Audi-aanbod rijk is subtiel. Extra inlaten moeten de koellucht-honger van de gulzige V10 stillen en grille oogt agressiever. De drempels zijn weinig meer geprofileerd en de kofferklep wordt op een discreet ingewerkte spoiler getrakteerd. Meer aërodynamische verbeteringen vroeg de A8 niet. De S-uitvoering is traditioneel te herkennen aan de aluminiumkleurige spiegelhuizen, de S-badges en de specifieke uitlaatlijn.Volgende zomer moet het model leverbaar zijn.