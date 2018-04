Ferrari GG50 door Italdesign

Door: BV

I

taldesign, de designstudio die door Giorgetto Giugiaro werd opgericht, bestaat vijftig jaar. Dat wordt op het Autosalon van Tokyo gevierd met een speciaal studiemodel: de Ferrari GG50. Het exemplaar is gebaseerd op de 612 Scaglietti, maar deze 2+2 is een conventionele hatchback, dus de achterruit scharniert mee. Een nieuwe brandstoftank doet het basisvolume van de kofferinhoud zwellen van 240 naar 270l, hoewel de GG50 met een lengte van 4,81m ruim 9cm korter is dan het donormodel. Ook een zelden geziene functionaliteit bij Ferrari: de achterbank is neerklapbaar. Het laadvolume kan zo uitgebreid worden tot 500l. De loopt in het dak door tot de hoogte van de C-stijl. Op die manier wordt meer licht naar binnen getrokken, wat het ruimtegevoel op de compacte achterbank ten goede komt.

De koets krijgt een zeer gedrongen vormgeving met een eerder plomp vormgegeven achterpartij en een zeer vlakke neus. De vormgeving van de motorkap hint naar die van de Enzo. De zeer smalle en ver over de spatbordwelving doorgetrokken lichtunits en de corresponderende luchtinlaten onderaan zijn de meest pertinente stijlelementen vooraan. Het visuele zwaartepunt rust echter op de achterzijde, waar de ruime welvingen de aangedreven achterwielen benadrukken.