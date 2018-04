Kampeerstudie Mini Break in Tokyo

Door: BV

n Frankfurt liet Mini voor het eerst een concept zien van een break. In Tokyo toont het merk een variatie op het thema. De Mini Concept Tokyo speelt in op het beeld dat de Japanners hebben van de gemiddelde Brit. De concept is uitgevoerd in een kleurenschema met trendy groen, voorzien van een dakpaneel waarin twee stoelen en een picknicktafel kunnen opgeborgen worden en een multifunctionele opbergbox. Die bagagebak zit normaal achterin de wagen, maar kan aan de flank gehangen worden en dienst doen als een extra tafeltje. Een koelkast en besteklade zijn van buitenaf toegankelijk dankzij een verwijderbare zijruit.

Het interieur is voor optimaal kampeercomfort ook meteen voorzien van draaibare voorzetels. Het Engelse karakter wordt benadrukt door de aanwezigheid van patronen in de vorm van de Britse vlag, de Union Jack. Onder meer de richtingaanwijzers en het bijgeleverde picknick-kleed getuigen daarvan.