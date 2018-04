Exclusief: VW Golf Speed

Door: BV

erder dit jaar mochten de leerlingen van Volkswagen Coaching, een subdevisie van de constructeur, hun fantasie botvieren op de Golf. Twee exemplaren kregen een sportievere uitstraling en werden gepresenteerd op de Tuningworld Messe in Bodensee. De reacties daren waren zo positief dat VW de modellen nu op de markt brengt in een zeer gelimiteerde oplage. Er komen 100 stuks in Giallo Midas en 100 exemplaren in Arancia Borealis. Beide kleuren komen uit het aanbod van Lamborghini. Andere specifieke kenmerken omvatten een verchroomde grille, 18-duims lichtmetaal, aangepaste bumpers, een met 15mm verlaagde ophanging en een sportuitlaat. Binnenin krijgt de reeks een zwarte dakhemel, sierlijsten en stiksels in koetswerkkleur, een aangepast instrumentarium, bij de GTI-geleende sportzetels en aluminium pedalen.

VW wil de Golf Speed leveren met een 150pk sterke 2.0 FSI of een 2.0 TDI met 140pk. De orderboeken worden geopend op 7 oktober. Wie een exemplaar op de kop wil tikken zal een Duitse verdeler moeten contacteren.