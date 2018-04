GM verkoopt aandeel Subaru aan Toyota

Door: BV

eneral motors ontdoet zich van z’n aandeel in Subaru. De Amerikaanse motorgigant had 20,09% van de aandelen in Fuji Heavy Industries dat Őnaast andere activiteiten- ook het automerk Subaru bezit. Een pakket van 8,7% werd verkocht aan Toyota. Het overige deel wordt gewoon verhandelbaar. GM, dat kampt met sterk terugvallende verkopen in de VS, probeert z’n financiële positie te verbeteren door activiteiten af te stoten. GM volgt daarmee het voorbeeld van Ford, dat eerder al de wereldwijde autoverhuurder Hertz afstootte.