Hybride Subaru in Tokyo

Door: BV

T

ijdens de hoogmis voor de Japanse auto-industrie, het Autosalon van Tokyo, pakt Subaru uit met een Hybride crossover. Een concept die wordt aangedreven voor zowel een tweeliter turbokrachtbron die door een elektromotor ondersteund wordt. De laatste drie letters van de type-aanduiding B5-TPH duiden op de aandrijflijn. Die werd ‘Turbo Parallel Hybrid’ gedoopt.

De B5-TPH is een mengeling tussen een break, een coupé en een softroader. Het driedeurskoetswerk biedt plaats aan vier inzittenden, de bagagecapacteit is aanzienlijk en het lijnenspel is dynamisch. De B5-TPH heeft uiteraard recht op permanente vierwielaandrijving en beschikt over een bodemvrijheid van 20cm. Productieplannen voor het model zijn er niet. Het hybridesysteem zal de catalogus wellicht wel halen.