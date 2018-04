Mitsubishi Concept X wordt nieuwe EVO

Door: BV

n Frankfurt toonde Mitsubishi voor het eerst de Concept-Sportback, die in z’n productie-uitvoering de Lancer zal gaan aflossen. Op het Autosalon van Tokyo, dat op 22 oktober de deuren opent, zal het merk de vierdeursuitvoering door het publiek laten proeven. Het model werd concept X-gedoopt en mag zich aan een carrière als EVO verwachten. Inderdaad, de tiende generatie.

Onder de kap van de 4,53m lange, 1,83m brede en 1,47m hoge middenklasser vinden we ingrediënten uit het gekende recept; een drukgevoede 2-liter viercilindermotor die z’n kracht via een geavanceerde elektronische vierwielaandrijving (Super All Wheel Control) naar het asfalt versluist. De handgeroerde versnellingsbak is voor de gelegenheid vervangen door een zestrapsautomaat. Die wordt in de sportiefste modi bediend middels schakellepels achter het stuurwiel.