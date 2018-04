Morgan helpt met brandstofcel-sportwagen

Door: BV

et ambachtelijke Britse sportwagenmerk Morgan, dat al jaren traditie en vakmanschap boven innovatie stelt, werkt nu mee aan een project voor de ontwikkeling van een sportwagen op waterstof. Het model wordt samen met een aantal partners ontwikkeld door de Universiteit van Oxford. Morgan levert alvast het onderstel (afkomstig van de Aero 8), maar zal wellicht ook bij het design betrokken zijn. Het model krijgt brandstofcellen die de waterstof omzetten naar elektriciteit. Een elektromotor zorgt dan voor de aandrijfkracht. Uit de uitlaat hoort enkel waterdamp te komen, terwijl de gebruikte technologie fluisterstil is en het voertuig Ődankzij het hoge koppel van elektromotoren- fors moet laten accelereren. Omdat de LIFECar een groot deel van de vertragingsenergie recupereert, zoals bij het gros van de hybrides het geval is, hoeven de brandstofcellen minder energie op te wekken. Het project wordt voor bijna 2 miljoen Britse ponden gesponsord door de overheid.