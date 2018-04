Frisse look voor Ford Fiesta en Fusion

Door: BV

ord past het uiterlijk van zowel de Fiesta als de Fusion aan. De verschillen zijn subtiel, maar waarneembaar. In beide gevallen gaat het om nieuwe lichtunits, bumperschilden, een andere grille, nieuwe koetswerktinten en aangepast lichtmetaal. De aanpassingen moeten het karakter van beide modellen versterken; meer dynamisme voor de Fiesta terwijl de Fusion voortaan robuuster ogen moet.

Aan de binnenzijde noteren we de obligate nieuwe stofjes en kleuren, maar er is meer aan de hand. Om de kwaliteitsindruk te verbeteren, wordt het materiaal van het dashboard aangepast. Het voelt zachter aan kan daarenboven ook meteen in de kleur van de bekleding uitgevoerd worden. Het instrumentarium is vernieuwd en het frisse design moet vooral de afleesbaarheid bevorderen. Ook doet een voetsteun z’n intrede. Die moesten beide modellen tot op heden ontberen.

Het B-segment is dankzij de opfrisbeurt ook een snufje rijker. De topuitvoeringen krijgen immers een voicecontrol voor de airco, de ventilatorstand en de radio (die op zich ook door een beter exemplaar vervangen wordt). Nog voor het jaareinde rollen de vernieuwde Fiësta’s en Fusions bij de Belgische Ford-verdelers binnen.