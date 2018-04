Zevenzits-concept van Kia

Door: BV

ia heeft de Multi-S onthuld. Dat model, waarvan de naam verwijst naar de termen ‘Sporty’, ‘Spacious’ en ‘Smart’ die allen met een S beginnen, is volgens de Koreaanse autobouwer een Crossover Utility Vehicle of CUV. Het model heeft kenmerken van zowel een SUV als een MPV. Het model, mogelijk een voorloper voor de volgende Carnival (ook al beweert Kia dat er momenteel geen productieplannen zijn), meet 4,54m in de lengte, is 1,85m breed en is 1,65m hoog. De wielbasis meet 2,7m. De Multi-S kreeg opvallend vormgegeven lichtunits, heeft een apart vorgegeven C-stijl en staat op indrukwekkend 19-duims lichtmetalen velgen (met 245/45 rubber). Kia zorgde voor een volledige veiligheidsuitrusting; stabiliteitscontrole, actieve hoofdsteunen, een bandendrukcontrolessteem en meedraaiende koplampen kunnen we in de toekomst allemaal op seriemodellen verwachten.

In het interieur is ruimte voor zeven. Die worden op licht en functioneel interieur getrakteerd. Het dak bestaat uit twee glazen panelen, er is een grote centrale console met een ruim bergvak, tegen het dak is extra bergruimte voorzien, ook de tweede en derde zitrij hebben luchtmonden voor de airco en er is een surround-systeem voor audioweergave. Het tentoongestelde model heeft een 2,7l V6 benzine tussen de voorwielen. Een krachtbron die wordt gekoppeld aan een vijftrapsautomaat. Kia meldt dat het motorcompartiment ook een 2-liter viercilinder turbodiesel en een variëteit aan transmissies kan accomoderen.