BMW Z4 Coupé in de maak

an de BMW Z3 was er eerder al een eigenzinnig gelijnde coupé. Die was niet heel succesvol, maar de constructeur blijft in het concept geloven. Op de BMW stand in Frankfurt prijkt immers een studiemodel voor een Coupoé op basis van de Z4. Serieproductie is ‘zeer waarschijnlijk’ en aan het lijnenspel moet nauwelijks nog geschaafd worden. Onder de typerend lange motorkap van de Z4 Coupé huist de herwerkte 3-.0l zescilinder lijnmotor. Die is goed voor 265pk en 315Nm. De coupé kan er volgens de Duitsers uit München meer naar 100km/u in 5,7 seconden. Een begrenzer bepaalt de topsnelheid van 250km/u. De vormgeving van het dak is vloeiend, maar toch is er onder de kofferklep nog voldoende ruimte voor twee golftassen. De deuren kregen frameloze ruiten en zijn daardoor identiek aan die van de Cabrio.

De concept car is uitgevoerd in een speciaal voor de gelegenheid samengestelde grijstint die ‘Glacier Silver’ werd gedoopt. Het 19-duims lichtmetaal kreeg een donkergrijze laklaag om de gespierde indruk compleet te maken. De binneninrichting is afkomstig uit de open Z4 met talrijke aluminiumkleurige accenten, maar voor de gelegenheid verrijkt met bruine ledertinten. BMW hoopt zo een huiselijk gevoel te creëren.