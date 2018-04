Lamborghini Gallardo uit de kleren

Door: BV

oals aangekondigd stelt Lamborghini de komende twee weken de Gallardo Spyder tentoon in Frankfurt. Zoals uit de type-aanduiding af te leiden valt, gaat het niet om een conventionele cabrio. Het dak is niet wegklapbaar, maar moet geheel manueel verwijderd worden. De canvas en de steunelementen in koolstofvezel kunnen daarna opgeborgen worden onder de motorkap.

Tussen de achterwielen ligt een V10 die, net als bij de gesloten versie, op 30 extra paardenkrachten getrakteerd wordt. De Spyder heeft aan 520pk genoeg voor een top van 314km/u (gesloten) of 307km/u (open). De sprint naar 100 neemt 4,3 tellen in beslag. De korte oefening is 3 tienden trager dan de gesloten Gallardo die over een top van 315km/u beschikt. Het verschil is voor rekening van de aërodynamica en het gewicht. Wat extra verstevigingen maken de Spyder 1.590kg zwaar; 60kg meer dan de Gallardo met dak. Wie vanaf nu een Gallardo besteld, kan meteen uit enkele nieuwe kleurtjes kiezen en krijgt een achteruitrijcamera om het quasi onbestaande zicht achteruit te compenseren.