Designstudie van Skoda

Door: BV

I

n 2003 presenteerde Skoda op het Autosalon van Frankfurt de Roomster. De definitieve productieversie van de kleine monovolume is intussen volop in ontwikkeling. Als alles goed gaat, staat de definitieve productieversie in maart van volgend jaar te blinken op het Autosalon van Genève. Eerder dit jaar toonde Skoda nog de Yeti; een SUV-variant op de Roomster die reeds dichter bij de serieproductie stond en onder meer de zijdelingse schuifdeur opgaf voor een conventionele vijfdeurskoets. In Frankfurt houdt Skoda het idee fris met een tweede uitvoering van de Yeti. De kleine SUV werd nog stoerder, met meer uitgesproken bumperschilden, een verhoogde ophanging en beschermprofielen. De snuit kan, op de stoere saus na, zo in productie.

De twee achterste portieren worden geofferd, maar deze Yeti krijgt een knutseldak in de plaats. De driedeurs beschikt over verwijderbare panelen (dak vooraan, dak achteraan en de zijruiten) en kan op die manier omgevormd worden tot een vrijetijdsvoertuig. De stijl van de vorige concepts wordt ook in het interieur doorgetrokken. Het modelletje beschikt nog steeds over vier individuele zitplaatsen.