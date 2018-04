VW Eos helemaal officieel

Door: BV

H

et is pas achttien maanden geleden dat Volkswagen met de Concept C studie (gepresenteerd op het Autosalon van Genève in 2004) de richting aangaf voor wat de opvolger van de Golf Cabrio moest worden. Vandaag werd op het Autosalon van Frankfurt het doek over de EOS -naar de Griekse Godin voor het ochtendgloren- gelicht. Zoals de trend dicteert en onder meer Peugeot, Renault en Opel binnen het segment al voordeden, kreeg de nieuwste VW cabrio geen stoffen dak, maar een metalen wegklapdak. Dat vouwt in drie delen (om de twee passagiers achteraan niet te veel van hun vrijheden te beroven) en verdwijnt in 25 tellen onder de afdekplaat. Het dynamisch getekende koetswerk meet 1,79m in de breedte, is 4,41m lang en 1,44m hoog.

De Europese marktintroductie van de Eos is gepland voor het voorjaar van 2006. Volgens VW komt het model tussen het C1- (dat van de Golf) en het C2-segment (Passat) in te liggen. De aandrijflijn en bodemplaat zouden afkomstig zijn van de Passat, maar dat zijn op hun beurt evoluties van die van de Golf. Er komen vier benzinemotoren. Die zullen 115, 150, 200 en 250pk sterk zijn. De dieselliefhebbers krijgen de keuze uit drie oliestokers; viercilinders met een vermogen van 140 en 170pk en een 250pk sterke zescilinder.

Het interieur is specifiek voor de Eos ontworpen. Het koffervolume bedraagt in open toestand 205l. Met het dak in gesloten toestand wordt dat 380l. De sluiting van de kofferklep is steeds elektrisch en er is een doorlaadmogelijkheid. De veiligheidsuitrusting omvat ESP, frontale plofkussens, hoofd- en thoraxairbags en een overrolprotectie die zichzelf in een kwart seconde activeert.