Karmann presenteert eerste Sports Utility Cabrio

an de SUV-gekte hoeft van de autobouwers nog niet meteen een einde te komen. Cabriospecialist Karmann wil in de immer groeiende markt ook een graantje meepikken en introduceert in Frankfurt daarom een studie voor een Sport Utility Convertible -kortweg SUC-. Karmann gebruikte een BMW X5 als basis voor het studiemodel, maar riep de hulp in van ZF voor een hoogtechnologisch gestuurde ophanging. Die laatste maakt gebruik van een camera in de achteruitkijkspiegel. Die registreert torsiebewegingen van het koetswerk, waarop de actieve dempers ter compensatie gestuurd worden. Daardoor hoort de koets 40% minder te vervormen.

Karmann creëerde de SUC met tegengesteld scharnierende voor- en achterportieren. Dat was enkel mogelijk dankzij de ontwikkeling van een extra beschermingsmodule, die bij een zijdelingse aanrijding de stevigheid van de B-stijl compenseert. Karmann is uiteraard fier op de elektrisch bedienbare kap. Het staaltje technisch vernuft tovert het model om in nauwelijks 13 seconden.