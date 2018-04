Mitsubishi bouwt EVO IX Wagon

Door: BV

A

an de negende EVO-uitvoering is Mitsubishi al toe en nog nooit eerder bracht het merk met de drie diamanten naast de Sedan-uitvoering ook een break op de markt. Tot nu. In Japan wordt dit jaar immers een beperkte oplage van de IX als break geproduceerd. Die komt er in een handgeschakelde GT-uitvoering die uit de 2.0l benzinemotor 280pk en 392Nm puurt en in een automatische GTA versie waarvan het vermogen werd gereduceerd tot 272pk en het koppel tot 343Nm beperkt is. De break neemt de uiterlijke kenmerken van de EVO IX over. Mitsubishi voorzag het model van nieuwe achterbumper met diffuser, aangepaste achterspatborden en een achterbank die bij de rest van het sportinterieur past. De productie is beperkt tot 2.500 stuks. Die zijn allen voor de Japanse markt bestemd.