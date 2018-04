Daihatsu presenteert opvolger Terios

Door: BV

p het 61ste Autosalon van Frankfurt presenteert Daihatsu volgende week de D-Compact 4x4. Dat is een prototype van een praktische vierdeurs SUV die zo goed als zeker de Terios zal vervangen. In tegenstelling tot deze laatste krijgt het D-Concept een 1.5l benzinemotor en geen 1.3l. Het 105pk sterke blok is afgeleid van dat in de nieuwe Sirion en beschikt over vier kleppen per cilinder en dubbele bovenliggende nokkenassen. De aandrijving gebeurt permanent op de vier wielen.

De afmetingen zijn gevoelig groter dan de Terios. Dit model meet 4,075m in de lengte (3,845m voor Terios), 1,745m in de breedte (1,555m) en is 1,760m hoog (1,695m). De wielbasis wordt met 2,58 maar liefst 16 cm groter en om het model een beter weggedrag te geven, neemt de spoorbreedte ook met ruim 10cm toe.