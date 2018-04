Audi A4 Cabriolet vernieuwd

Door: BV

et kon niet uitblijven; na de A4 Berline en Break, wordt nu ook de Cabriolet onder handen genomen. De krijgt een meer dynamische snuit. De plooilijnen in de motorkap zijn meer uitgesproken en lopen op de nieuwe trapezoïdale grille (het single-frame radiatorrooster van de nieuwe Audi-stijl) toe. Boven de nieuwe bumper vinden we nog hertekende lichtblokken. Achteraan krijgt het nieuwe bumperschild een diffuser en wordt het afdekglas van de lichtblokken doorschijnend zonder dat de vormgeving gewijzigd wordt. Het interieur krijgt als enige aanpassing van betekenis een nieuw stuurtje. Het centrale deel daarvan verwijst naar de vorm van de grille.

Audi haalt het motorenpalet wel overhoop. Bij de benzinemotoren blijft enkel de instapper, een geblazen 1.8l die 163pk levert, behouden. Een 2.0 turbo FSI-motor met 200pk, die debuteerde in de VW Golf, en een eveneens direct ingespoten 3.2l V6 FSI met 255pk moeten het overige cliënteel kunnen bekoren. Dieselen kan ook en wel met 3.0 V6 TDI die 204pk en 450Nm vrijmaakt.

De afstelling van het onderstel werd volledig overgedaan. De elastokinematica en de afstemming van de veren en dempers werd grondig herzien. Verscheidene lagers en de dimensionering van de schokdempers van de voor- en achtertrein komen uit de onderdelenlijn van de A6. De onderliggende trapeziumdraagarmen, de bovenliggende dwarslagers, de wieldragers uit de achtertrein en de spoorstangen van de voortrein stammen uit de S4. Bij de berline en de break hebben we al kunnen constateren wat een verschil dat betekent. Ook de stuurinrichting werd aangepast en om de enthousiaste motoren in te tomen werden de afmetingen van de remmen Ően dus de prestaties- aangepast.