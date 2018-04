AMG-beurt voor nieuwe Mercedes R

Door: BV

p het Autosalon van Frankfurt wordt de Mercedes-stand het toneel voor de voorstelling van de Mercedes R 63 AMG. Officieel is dat nog een studiemodel, maar de definitieve productieversie zal slechts in details van het tentoongestelde exemplaar afwijken. De AMG-versie is gebaseerd op de lange versie, met een wielbasis van dik 3,20m. De specifiek ontworpen AMG-bumperset maakt het geheel behalve agressiever gebekt en aërodynamisch efficiënter, ook nog eens enkele centimers langer. De zeszitter wordt daardoor net geen 5,2m lang. De eerste R 63 AMG is uitgevoerd in een reeks titaniumtinten. Het lichtmetaal heeft een diameter van 21 duim en is geschoeid met 265/40 laagprofielrubber. Zoals steeds is een uitlaatlijn met vier uitlaten niet alleen visueel, maar ook auditief prominent aanwezig.

Het interieur werd aangepast met sportzetels op de eerste twee zetelrijen, voorzien van een exclusieve Nappa-lederen bekleding die met pianozwart gelakte sierlijsten gecombineerd wordt. Het instrumentarium werd in een AMG-bad gedompeld en dankzij vier 7”-monitoren kunnen alle passagiers op de tweede en derde zitrij ook rustig de DVD-speler uitproberen.

Onder de motorkap vinden we de door AMG nieuw ontwikkelde atmosferische 6,3l V8. Die levert 510pk en 630Nm koppel. Motorgeweld dat via een automaat en een integraalaandrijving die de voorwielen 40% en de achterwielen 60% van het koppel voedt op het asfalt wordt overgebracht. AMG geeft een acceleratietijd van ‘ongeveer’ vijf tellen op. De topsnelheid bedraagt 250km/u omdat de elektronica het dan welletjes vindt. Een aangepaste ophanging moet een strakker weggedrag opleveren.