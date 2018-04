Cadillac BLS definitief

Door: BV

I

n Genève was het nog een studiemodel, in Frankfurt staat het definitieve productiemodel. Met de BLS, die in het gamma helemaal onderaan plaatsneemt, schiet Cadillac eindelijk eens met scherp naar de Europese consument. Het koets spreekt met de strakke lijnen die typerend zijn voor de stijlrichting van het herboren GM-merk, maar onderhuids vinden we niets dan vertrouwde mechaniek.

De bodemplaat werd uit de GM-rekken gehaald en doet daar al dienst voor de Opel Vectra en de Saab 9-3. Het motorenpallet bevat ook geen verassingen. Er zijn turbo-benzinemotoren met een inhoud van 2,0l (175 en 210 paarden sterk) en er is ook een geblazen V6 die 255pk puurt uit 2,8l longinhoud. Belangrijker is de dieselmotor, want de BLS komt er ook met de 150pk sterke 1.9 diesel die oorspronkelijk door Fiat werd ontwikkeld.

De BLS ontstaat in het Zweedse Trollhättan, waar het model de assemblageband moet delen met de 9-3. De BLS is wel een tikkeltje groter dan deze laatste. Het model meet 4,68m in de lengte, 1,82m in de breedte en 1,49m in de hoogte. In de lente van volgend jaar doet de kleinste Cadillac z’n intrede in de Europese showrooms.